Heidi Klum singt mit Tochter Leni halb nackt in Unterwäsche!

Heidi Klum (50) und ihre jüngere Version Leni Klum (19) haben es schon wieder gewagt! Das Mutter-Tochter-Duo machte bereits in der Vergangenheit Schlagzeilen, weil es sich im Rahmen einer Werbekampagne in Dessous ablichten lassen hatte. Das sorgte für jede Menge Kritik – so konnten viele nicht verstehen, warum die Germany's next Topmodel-Jurorin ihre damals 18-jährige Tochter gerade in Unterwäsche zur Schau gestellt hatte. Doch die negativen Schlagzeilen scheinen sie nicht zu interessieren: Heidi und Leni werben schon wieder in Dessous!

In einem neuen Video der Marke Intimissimi, das die Frau von Tom Kaulitz (34) auf Instagram teilt, posiert das Mutter-Tochter-Gespann in einem roten Unterwäscheset aus Spitze sowie einem gleichfarbigen Hemd aus Satin. Mit der italienischen Version des Songs "Oh Tannenbaum" läuten sie die Weihnachtszeit ein. Überglücklich sammeln sie währenddessen eine Reihe von roten Geschenkboxen zusammen und geben dabei die Dessous zu ihrem Besten.

Was die Fans davon halten, will Heidi aber wohl nicht wissen. So hat die Model-Mama die Kommentarfunktion auf ihrem Social-Media-Account deaktiviert. Das hatte sie bereits bei der Verkündung ihrer letzten Kampagne für dieselbe Marke im vergangenen Mai gemacht – ob sie somit wohl weitere negative Kritik umgehen möchte?

MEGA / Courtesy of Intimissimi Leni Klum, November 2023

MEGA / Courtesy of Intimissimi Heidi Klum, Model

Courtesy of Intimissimi/MEGA Leni und Heidi Klum

Wie findet ihr, dass Heidi und Leni Klum erneut in Dessous werben? Super, ich finde es toll! Ich finde es unangemessen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



