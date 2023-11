Ohne ein Exit-Spiel: Dieser "Promi-Büßen"-Star muss gehen!

Wer muss seine Koffer packen? In der TV-Show Das große Promi-Büßen stellen sich Promis ihrer Vergangenheit und werden von der Moderatorin Olivia Jones (54) mit vergangenen Fauxpas konfrontiert – das bringt den ein oder anderen sichtlich an seine Grenzen. In der vierten Folge muss nach dem DJ Mike Cees der nächste Star die Show verlassen. Für eine Sünderin geht es sofort ohne Exit-Spiel zurück nach Hause!

Die Promis mussten zwei Mitstreiter wählen, die in einem Duell um den Verbleib im Camp kämpfen sollen. Eigentlich sollten YouTuberin Lisha und Reality-TV-Star Emmy Russ (24) gegeneinander antreten – doch dann folgte die große Überraschung! Die Berlinerin hatte im Vorfeld deutlich gemacht, dass sie nicht weiter büßen möchte, daher muss Lisha sofort das Camp verlassen!

Die Influencerin sah sich vor ihrem Exit in der Show mit ihrem Fehlverhalten in der TV-Show Das Sommerhaus der Stars konfrontiert. Im Laufe der Sendung hatte sie immer wieder lautstark Mitkandidatin Eva Benetatou (31) angegriffen. Für ihre heftigen Entgleisungen musste Lisha viel Kritik einstecken.

Anzeige

ProSieben/Nikola Milatovic Lisha bei "Das große Promi-Büßen" 2023

Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou im Juli 2022

Anzeige



