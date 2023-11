"Sehr lukrativ": Geht Khloé Kardashian jetzt zu OnlyFans?

Khloé Kardashian (39) hat eine neue Geschäftsidee! Neben ihrer Reality-TV-Show sind sie und ihre Schwestern auch für ihre zahlreichen unternehmerischen Tätigkeiten bekannt: Die Familie führt mehrere erfolgreiche Beauty- und Fashion-Brands. Zuletzt brachte Kim Kardashian (43) das Netz in Wallungen, indem sie einen neuen BH samt eingebauten Nippeln herausbrachte. Gibt es jetzt schon wieder ein sexy Geschäftsvorhaben? Khloé spricht über einen OnlyFans-Account...

In der letzten Folge The Kardashians wird Khloé gefragt, was ihre Pläne für die Zukunft seien. "Ich denke wirklich, ich sollte einen OnlyFans-Account eröffnen. Ich habe das Gefühl, das könnte sehr lukrativ sein", überlegt die Jüngste der Kardashian-Schwestern. Jedoch will sie nur ein ganz bestimmtes Körperteil präsentieren – ihre Füße! "Ihr wollt, dass ich meine Zehennägel in einer besonderen Farbe lackiere?", scherzt sie über die Wünsche ihrer potenziellen neuen Kunden und fügt hinzu: "Eine Socke ausziehen? Juhu! Oder meinen Fuß in Wackelpudding stecken?"

Beruflich konnte Khloé in diesem Jahr jedoch auch ohne Fußbilder bereits den ein oder anderen Erfolg feiern. In der Serie erwähnte sie ebenfalls, dass ihre Jeans-Marke Good American ihre erste Filiale eröffnet hat. "Es gab viele Verzögerungen, aber jetzt sind wir hier. Er ist eröffnet und sieht wunderschön aus", schwärmt die Unternehmerin über ihren neuen Laden.

Khloé Kardashian

Khloé Kardashian

Kris Jenner und Khloé Kardashian

