So denkt "Temptation Island V.I.P."-Emma über Jana-Maria

Emma Fernlund hat eine klare Meinung dazu. In der aktuellen Staffel Temptation Island V.I.P. baut die Verführerin eine enge Verbindung zu Umut Tekin (26) auf, der aber eigentlich mit Jana-Maria Herz (31) zusammen ist. Durch die Bilder, die die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin von ihrem Partner zu sehen bekam, schloss sie bereits mental mit der Beziehung ab. Deshalb lässt sie es sich in der Villa nungut gehen und schreckt auch nicht vor der Aufmerksamkeit der Verführer zurück. Im Promiflash-Interview verrät Emma nun, was sie über Jana-Marias Verhalten denkt.

"Ich kann verstehen, dass die Bilder für Jana-Maria sehr verletzend waren", gibt die gelernte Köchin gegenüber Promiflash zu. Ihr sei bewusst, dass das Treueexperiment bei Umut und seiner Freundin gescheitert sei, da er "eine starke emotionale Bindung" zu ihr aufgebaut habe. "Allerdings ist das meiner Ansicht nach keine Rechtfertigung, sich den Verführern körperlich hinzugeben – nur aufgrund der Bilder, die ihr Partner liefert", teilt sie ihre Meinung mit und merkt an: "Schockierend. Die körperliche Nähe, die sie zulässt, ist in meinen Augen sexuell orientiert."

Für Emma ist das ein klares Zeichen dafür, dass nicht nur Umut die Beziehung ruiniert habe, sondern auch Jana-Maria zu weit gegangen sei. "Die Aussage, dass sie sich ohne Kameras ganz fallen lassen würde, sagt ja aus, dass sie zu deutlich mehr bereit gewesen wäre und sich nur aufgrund der Kameras zurückhält", erklärt die Verführerin Promiflash und stellt fest: "Das ist in einer festen Beziehung schon grenzüberschreitend."

RTL / René Lohse Umut und Jana-Maria, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz, Realitystar

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund mit ihrem Hund

