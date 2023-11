So wirken Emma und Umut auf "Temptation Island"-Kandidaten

Zu diesen beiden haben die anderen Temptation Island V.I.P.-Kandidaten eine klare Meinung! Umut Tekin (26) und die Verführerin Emma Fernlund verstehen sich seit dem ersten Tag auf der Insel der Versuchung. Die beiden hängen ständig aufeinander und konnten mittlerweile auch schon eine emotionale Bindung aufbauen. Das ist natürlich auch Lorik Bunjaku (27) und Yannick Syperek nicht entgangen. Die haben eine deutliche Meinung zu Umut und Emma!

"Ich habe mich mit beiden gut verstanden, aber sobald wir zu dritt irgendwo saßen, bin ich gegangen, weil man sich gefühlt hat wie das fünfte Rad am Wagen", verrät Lorik im Promiflash-Interview und fügt hinzu: "Als wären sie schon zusammen." Yannick hat sich für die beiden sogar einen Ship-Namen überlegt: "Die 'Emmut'-Situation war ziemlich uneinsichtig. Die zwei haben oft ihre Zweisamkeit gesucht und sich der Gruppe entzogen." Dennoch hätten er und Umut ständig Gespräche gehabt, in denen Letzterer immer wieder versichert habe, dass er an Jana-Maria (31) denke. "Ob er mich oder sich selbst damit überzeugen wollte, sei mal dahingestellt", stichelt Yannick.

Immerhin kamen sich Emma und Umut bei einem Gruppendate sehr nahe. "Es tut uns beiden auch mal ganz gut, wenn wir mal so unsere Privatsphäre haben", begründete die 22-Jährige ihr Vorhaben. Doch im späteren Verlauf des Abends fühlten sich die beiden offenbar unbeobachtet: Wie eine Handyaufnahme eines Mitarbeiters zeigt, sitzen die zwei gemeinsam auf einer Strandliege. Dabei kommen sich ihre Gesichter gefährlich nahe – haben sie sich etwa geküsst?

Anzeige

Instagram / lorikbun Lorik Bunjaku, Realitystar

Anzeige

Instagram / yannis.sy Yannick Syperek, Reality-TV-Darsteller

Anzeige

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, "Bachelor in Paradise"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de