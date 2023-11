Wow! Königin Máxima begeistert in einem transparenten Kleid

Königin Máxima (52) beweist einmal mehr ihr Stilbewusstsein! Die Frau von König Willem-Alexander der Niederlande (56) ist dafür bekannt, sich in Sachen Mode gerne auszutoben. Immer wieder begeistert sie ihre Fans mit ausgefallenen Kleidungsstücken sowie eleganten Looks und auch mit Farben spielt sie gern. Nun probiert sich die gebürtige Argentinierin erneut aus: Máxima sorgt mit einem stilvollen Kleid für einen echten Wow-Moment!

Zu der Ausstellung der Designerin Iris van Herpen erscheint die Königin mit der Gastgeberin im Partnerlook – und begeistert damit das restliche Publikum: Sie tritt in einem Kleid auf, das bis zur Taille aus einem transparenten Stoff besteht, auf dem sich ein weiß-goldenes, elegantes Muster abbildet. Der Rock ist plissiert und verleiht ihrem Look etwas Anmutiges. Auch die Ärmel verlaufen ab den Ellbogen in demselben plissierten Stoff.

Vor rund einem Monat begeisterte Máxima noch in einem sehr farbenfrohen Kleid. Bei einem Treffen mit dem südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa trug sie ein lilafarbenes, gestreiftes Etuikleid. Auf ihrer linken Schulter formt sich der Stoff zu einer großen Spirale, was es zu einem echten Hingucker machte.

Anzeige

Getty Images Königin Máxima im November 2023

Anzeige

Getty Images Königin Máxima in Paris

Anzeige

MEGA Königin Máxima bei einem Südafrika-Besuch 2023

Anzeige

Wie findet ihr das Kleid von Königin Máxima? Sehr elegant! Es trifft nicht meinen Geschmack. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de