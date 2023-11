Yvonne Woelke schickt Peter bei Promi BB eine Videobotschaft

Yvonne Woelke (42) findet doch noch einen Weg in den Promi Big Brother-Container! Die diesjährige Staffel der beliebten Realityshow ist geprägt von dem Rosenkrieg zwischen Iris Klein (56) und ihrem Ex Peter Klein (56). Die getrennten Noch-Eheleute trafen in der berühmt-berüchtigten TV-WG das erste Mal seit Monaten aufeinander, nachdem die Mutter von Daniela Katzenberger (37) dem Maler vorgeworfen hatte, sie mit Yvonne betrogen zu haben. Jetzt mischt sich Yvonne per Videobotschaft in das Geschehen im Container ein!

Im "Promi Big Brother"-Livestream ist bereits zu sehen, dass die Berlinerin ihrem guten Freund ein Video in den Container schickt. "Du siehst ein wenig abgemagert aus, aber du hast ja auch kein Fünf-Sterne-Hotel gebucht", scherzt Yvonne und schwärmt von dem Maler: "Wir sind hier megastolz darauf, wie fair du im Haus mit deinen Mitmenschen umgehst. Bleib so wie du bist und zeig, was du für ein toller Mensch bist."

Um ein Haar soll Yvonne sogar selbst in den Promi-BB-Container eingezogen sein! Sie habe tatsächlich ein Angebot von der Produktion bekommen, doch dieses abgelehnt. "Für mich hätte eine Aussprache mit Iris dort keinen Platz gehabt", begründete die Blondine gegenüber Bild und fügte hinzu: "Ich stehe auch nicht mehr als Clown der Nation zur Verfügung."

Sat.1 Yvonne Woelke in ihrer Videobotschaft bei "Promi Big Brother"

Sat.1 Iris Klein bei "Promi Big Brother"

Action Press / Bieber, Tamara Yvonne Woelke im November 2023

