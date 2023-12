Alle Pärchen-Pics weg: Jennifer Iglesias geht es nicht gut!

Was ist da vorgefallen? Jennifer Iglesias (25) überraschte ihre Fans im August mit Liebesnews. Nach ihrer Love Island-Pleite mit Nico verschenkte sie ihr Herz neu – und zwar an Evanthia Benetatous (31) Ex Daniele Terranova. Eigentlich schienen die beiden ziemlich verliebt. Das zeigten sie mit Pärchenbildern im Netz. Diese sind jetzt aber verschwunden: Stecken Jenny und Daniele in einer Liebeskrise?

Neben den fehlenden Fotos ist aber auch eine ihrer Instagram-Storys auffällig. Denn die TV-Bekanntheit zeigt sich ziemlich geknickt: "Viele sind besorgt, weil ich mich die ganze Zeit nicht gemeldet habe. Es tut mir wirklich sehr leid, aber ich konnte mich einfach nicht melden." Jenny habe zuletzt viel durchmachen müssen. "Ich habe superviel Privates gehabt, was ich zu klären hatte, mir ging es auch nicht so gut", führt sie aus.

Was genau geschehen ist, lässt sie offen. Jedoch betont Jenny, dass sie nun den Fokus auf sich selbst legen wolle. "Ich bin sehr froh, wieder zu Hause zu sein", schießt sie ab. Vor wenigen Wochen war sie noch auf Sansibar – anscheinend behält sie diese Reise aber nicht gut in Erinnerung.

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias und Daniele Terranova im September 2023

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias und Daniele Terranova im August 2023

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, Reality-TV-Star

