Diese Talents haben es ins "The Voice"-Finale geschafft!

Was für ein fulminanter Abend! Bei The Voice of Germany wird es langsam so richtig ernst: Denn heute Abend stand das große Halbfinale an. Angetreten sind fünf Talents aus Team Bill (34) und Tom (34), vier aus Team Shirin (28), zwei aus Ronans (46) Gruppe und nur eine Kandidatin ging für Giovanni (45) an den Start. Auch der "The Voice Rap by CUPRA"-Sieger Ezo durfte nun antreten. Alle legten beeindruckende Performances hin: Aber nur sie sind im Finale!

Die Zuschauer hatten es in der Hand und mussten für ihre Lieblinge voten – dabei reichte es für Ezo, Finja, Joel, Marc, Naomi, Niclas, Kim und Danilo nicht. Ihr großer Traum vom Sieg ist somit zerplatzt. Für diese fünf Kandidaten geht die große Reise aber weiter: Malou, Egon, Joy, Emely und Desirey. Sie stehen im ganz großen Finale!

"Geile Scheiße", schrie Ronan laut, als verkündet wurde, dass beide seiner Talents dabei sind. Am 8. Dezember geht es für die verbliebenen Talents um alles. Ein allerletztes Mal müssen sie sich beweisen, performen und hoffen, dass die Fans für sie voten. Aber wem gönnt ihr den Sieg der Musikshow? Stimmt unten ab!

ProSieben/SAT.1 / André Kowalski Emely, "The Voice"-Kandidatin 2023

ProSieben/SAT.1/André Kowalski Egon bei "The Voice of Germany"

ProSieben/SAT.1 / André Kowalski Ronan Keating bei "The Voice of Germany"

