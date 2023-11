Auch diese Talente sind im "The Voice of Germany"-Halbfinale

Diese Talents können was! Bei The Voice of Germany treten wieder einmal einige der schönsten Stimmen des Landes gegeneinander an. Dieses Mal ging es erneut um den Einzug ins Halbfinale. Beim vorherigen Teamfight hatten es Marc und Naomi aus Team Bill und Tom alias Team Toll, Emily aus Team Ronan (46) und Kim aus Team Shirin (28) geschafft. Giovanni Zarrella (45) ging ohne Kandidat aus. Diese Talents konnten sich in der dritten Runde beweisen und sind ebenfalls im "The Voice"-Halbfinale!

Sowohl den Gesangstalenten als auch den Coaches ist klar: Die Konkurrenz ist stark! Zwischenzeitlich läuft es für Team Shirin besonders gut. Ihre Talente können ganze drei Hot Seats für sich gewinnen. Doch dabei sollte es nicht bleiben – das Publikum hat sich entschieden: Am Ende überzeugen die Musiker Danilo Timm und Finja Bernau aus Team Shirin sowie Malou Lovis Kreyelkamp und Niclas "Fischi" Scholz von Team Tom (34) und Bill (34). Die beiden anderen Coaches Ronan und Giovanni gehen leer aus. Für den Italiener ist es bereits das zweite Mal in Folge, dass er sich in den Teamfights von seinen Kandidaten verabschieden muss.

Die Teamfights feiern in dieser Staffel Premiere. Darin fordern die Coaches mit ihren Talenten die Anwärter aus den Teams ihrer Kollegen heraus – die Entscheidung trifft das neutrale Studiopublikum. Bei den Zuschauern sorgt das neue Programm für gespaltene Meinungen. Einigen dauert es so zu lang – und andere finden es gut, da so der Wettbewerb zur Geltung komme.

ProSieben/SAT.1 / André Kowalski "The Voice of Germany"-Kandidat Danilo Timm

ProSieben/SAT.1 / André Kowalski "The Voice of Germany"-Kandidatin Finja Bernau

ProSieben / André Kowalski Giovanni Zarrella, Bill und Tom Kaulitz, Shirin David und Ronan Keating bei "The Voice of Germany"

