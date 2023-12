Fehler in "Endgame": Niederländischer Übersetzer äußert sich

Lügt er etwa? Omid Scobie sorgt schon seit einiger Zeit mit seinem Enthüllungsbuch über die Royals für ordentlich Furore. Unter anderem schrieb er dort über die Rassismusvorwürfe gegen die königliche Familie. Doch bei der Veröffentlichung kam es zu einem Fauxpas: Während in allen anderen Versionen des Buches keine Namen der beschuldigten Royals standen, wurden in der niederländischen Version zwei Mitglieder namentlich genannt. Jetzt reagiert der zuständige Übersetzer auf die Vorwürfe!

Nachdem der Schriftsteller die Schuld von sich wies und behauptete, die Namen nicht in das Buch geschrieben zu haben, meldet sich der Übersetzer nun gegenüber Daily Mail zu Wort. "Die Namen der Royals standen dort schwarz auf weiß. Ich habe sie nicht einfach eingefügt", stellt er klar und widerspricht damit Omid. Dieser schwor zuletzt auf das Leben seiner Familie, nichts mit der Veröffentlichung der Namen zu tun gehabt zu haben.

Bereits einige bekannte Personen äußerten Zweifel an den Aussagen des Journalisten. Darunter ist auch der Royal-Experte Piers Morgan (58). In seiner Sendung "Piers Morgan Uncensored" stellt der Moderator klar, dass Namen nicht einfach in einer Übersetzung auftauchen, sondern schon vorher da gewesen sein müssen. Zudem erklärte er, dass einige Aspekte des Buches erfunden seien: So taucht Piers ebenfalls in dem Buch auf, da er mehrfach mit Königin Camilla (76) telefoniert haben soll. Dies sei laut ihm jedoch frei erfunden.

Instagram / scobiesnaps Omid Scobie, britischer Journalist

Getty Images Piers Morgan, Moderator

Getty Images Königin Camilla, 2023

