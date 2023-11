Übersetzungsfehler: Piers Morgan hat Zweifel an Omid Scobie!

Piers Morgan (58) will, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Die Gerüchte, das britische Königshaus habe sich um die Hautfarbe von Prinz Archie (4) gesorgt, wurde von Herzogin Meghan (42) und Prinz Harry (39) selbst aufgebracht. Durch einen Übersetzungsfehler steht in der niederländischen Ausgabe vom Omid Scobies neuem Enthüllungsbuch der Name von König Charles (75). Der Royal-Experte beteuert, er habe das so nicht geschrieben. Doch Piers zweifelt an seiner Ehrlichkeit.

In seiner Sendung "Piers Morgan Uncensored" wettert der Moderator gegen Omid und seinen angeblichen Übersetzungsfehler. Er gibt zu bedenken, dass Namen nicht einfach durch eine Übersetzung auftauchen, sondern schon vorher da sein müssen. "Wenn die Niederländer, die in eine Buchhandlung gehen, das Buch in die Hand nehmen und diese Namen sehen können, dann haben sie – die Briten hier, die für die Königsfamilie bezahlen – auch ein Recht darauf, es zu erfahren", meint Piers. In der niederländischen Version soll angeblich nicht nur Charles genannt worden sein, sondern auch Prinzessin Kate (41).

Dass Piers kein Fan von Omids Buch ist, machte er schon vorher deutlich. Denn auch er kommt darin vor, weil Königin Camilla (76) ihn mehrfach telefonisch kontaktiert haben soll. Das sei aber nie passiert. "Ich habe noch nie in meinem Leben mit Königin Camilla telefoniert", betont der 58-Jährige auch nun wieder.

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Baby Archie, September 2019

Instagram / Piers Morgan Piers Morgan in seiner Talkshow

Instagram / scobiesnaps Omid Scobie, Biograf von Prinz Harry

