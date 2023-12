Rassismus-Skandal der Royals: Omid Scobie gibt Fehler zu!

Omid Scobie gesteht seinen Fehler ein! Sein Buch "Endgame" brachte einige pikante Details über die britische Königsfamilie ans Licht. Unter anderem ist darin Thema, dass Herzogin Meghan (42) und Prinz Harry (39) behaupteten, dass Mitglieder der Royal-Family sich Sorgen bezüglich der Hautfarbe ihres Sohnes gemacht hatten. In der niederländischen Fassung des Buchs werden in dem Zusammenhang zwei Namen genannt: König Charles III. (75) und Prinzessin Kate (41). Ein riesengroßer Fehler, wie der Journalist immer beteuerte. Jetzt räumt Omid aber plötzlich einen Fehler ein!

Gegenüber i Newspaper erklärt der Autor, dass tatsächlich bei der Übersetzung ein Fehler unterlaufen sei. "Ohne dass ich es damals wusste, wurde dem niederländischen Verleger ein erster und ungeprüfter Text zur Verfügung gestellt", gibt Omid zu. Der Übersetzer hätte daraufhin mit seiner Arbeit begonnen und eigentlich ist man davon ausgegangen, dass der Text noch mal überprüft und abgenommen wird, bevor er veröffentlicht wird. Das ist offenbar nicht geschehen!

Obwohl Omid diesen Fehler zugibt, scheint er die Schuld aber gleichzeitig von sich zu weisen – er selbst habe nämlich ausschließlich mit den Verlegern zusammengearbeitet, die die Bücher in den USA und im Vereinigten Königreich vertreiben. Dabei habe er "fast zwei Monate mit unabhängigen britischen Anwälten und internen Rechtsberatern verbracht, um sicherzustellen, dass jedes Detail des fertigen Buches rechtlich wasserdicht ist." Mit der niederländischen Fassung hatte er also laut seiner Aussage nichts am Hut.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate im Juli 2023

Anzeige

Getty Images König Charles III., Royal

Anzeige

Instagram / scobiesnaps Omid Scobie, prominenter Royal-Experte

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de