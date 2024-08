So egal ist Prinz William und Kate die neue TV-Show über sie

Der kontroverse Autor Omid Scobie sorgte bereits für Aufsehen, als er seine Bücher "Finding Freedom" und "Endgame" über die britische Königsfamilie verfasste. Wie The Sun berichtet, hat der gute Freund von Meghan Markle (43) jetzt eine neue fiktive Dramaserie geplant, die die Royals vermutlich in keinem guten Licht zeigen wird. Der königliche Journalist Phil Dampier meint jetzt gegenüber Fabulous, dass dies Prinzessin Kate (42) und Prinz William (42) wohl herzlich egal sei: "Ich glaube nicht, dass William und Kate über diese Fernsehshow allzu besorgt sein werden."

Der Experte erläutert, dass Omids vergangene Veröffentlichungen bereits riesige Flops waren und dies bei seinem nächsten Projekt nicht anders sein werde: "Es hat sich nicht gut verkauft und es sieht so aus, als ob er jetzt verzweifelt versucht, einen Roman zu benutzen, um seine Botschaft zu vermitteln." Das Interesse an der Show zweifelt Phil schon jetzt an, wie er zu verstehen gibt: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass es viel Publicity geben wird, und ehrlich gesagt haben die Royals mit Kates Genesung vom Krebs und der Behandlung des Königs gerade genug zu tun."

Kate gab im Frühjahr bekannt, dass sie an Krebs erkrankt ist. Zwar ist sie seit der Diagnose noch nicht offiziell zu ihren königlichen Pflichten zurückgekehrt, aber nahm bereits an verschiedenen Events teil. So sah man sie zuletzt auf der Tribüne der Wimbledon Championships und sie überreichte am Ende sogar die Trophäe an die Gewinner. Laut The Express ist es denkbar, dass sie sogar den Olympischen Spielen in Paris einen Besuch abstatten wird!

Instagram / scobiesnaps Omid Scobie, Biograf von Prinz Harry

Getty Images Carlos Alcaraz und Prinzessin Kate beim Finale der Wimbledon Championships 2024

