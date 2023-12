Im Finale: So schön war Verlobung von Golden Bachelor Gerry

Gerry Turner macht Nägel mit Köpfen! In der Sendung The Golden Bachelor suchte erstmals das ältere Semester nach der Liebe und zeigte, dass es für die großen Gefühle nie zu spät ist. Der Witwer entscheidet sich am Ende für Theresa Nist. Und zwar so richtig: Er geht im Finale direkt vor ihr auf die Knie. Die TV-Verlobung von Gerry und Theresa sorgt für einen Gänsehautmoment!

Zunächst versetzt Gerry seiner Theresa im "The Golden Bachelor"-Finale noch einen kleinen Herzstillstand, als er ihr sagt, dass sie nicht die richtige Frau für ihn ist. Doch gleich darauf geht er auf die Knie und stellt klar: "Du bist die Person, ohne die ich nicht leben kann. Theresa, ich liebe dich zu 1.000 Prozent. Ich werde nie aufhören, daran zu glauben, dass ich mich jeden Tag für dich entscheide. Willst du mich heiraten?" Bei solch romantischen Worten kann die 70-Jährige gar nicht anders, als den Antrag überglücklich anzunehmen. "Ich finde, du bist der wunderbarste Mann der Welt. Jetzt, wo ich dich gefunden habe, möchte ich dich nicht mehr loslassen. Ich möchte den Rest meines Lebens mit dir verbringen", schwärmt sie.

Der 72-Jährige und seine Auserwählte wollen auch keine Zeit mehr verschwenden: Sie werden schon am 4. Januar heiraten! Die Feier wird in Italien stattfinden – und – wie es sich für einen Bachelor gehört – auch live ins amerikanische Fernsehen übertragen.

ABC/Brian Bowen Smith Der US-Bachelor Gerry Turner

Disney / John Fleenor Theresa Nist und Gerry Turner beim "The Golden Bachelor"-Finale

Instagram / theresa_nist Theresa Nist, Verlobte von Gerry Turner

