Mit Star-Alarm: Beyoncé feiert ihre Filmpremiere in London!

Das wollte sich niemand entgehen lassen! Beyoncé (42) gilt als eine der erfolgreichsten Sängerinnen überhaupt. Den Sommer über hatte sie die Fans mit ihrer großen "Renaissance"-Welttournee begeistert. Die dazugehörenden Vorbereitungen sowie ihre Zeit auf Tour hatte die "Crazy in Love"-Interpretin für ihren Konzertfilm "Renaissance: A Film by Beyoncé" dokumentieren lassen. Am Donnerstagabend feierte Beyoncé die große Filmpremiere in London – inklusive einiger Stargäste!

Die Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen einige funkelnde Outfits der Stars. Hingucker des Abends war ganz klar Beyoncé. Die "Single Ladies"-Interpretin zeigte sich in einem glitzernden schwarzen Kleid mit einer langen, glamourösen Schleppe. An ihren Füßen trug sie XXL-Plateaustiefel – ohne Absatz. Aber auch Taylor Swift (33) zog in ihrem silbernen Paillettenkleid die Blicke auf sich. Eine, die sich das Event ebenfalls nicht entgehen lassen wollte, war Blake Lively (36). Die Schauspielerin trug ein schwarzes Kombiset bestehend aus einem Rock und einer halb aufgeknöpften Jacke, durch die ihr flacher Bauch hervorblitzte.

Es ist nicht die erste "Renaissance"-Filmpremiere. Bereits vor wenigen Tagen gab es eine Premiere in Los Angeles. Dabei war es zu einer kleinen Reunion zwischen Beyoncé und ihren ehemaligen Destiny's Child-Kolleginnen Michelle Williams, Kelly Rowland (42), LeToya Luckett (42) und LaTavia Roberson (42) gekommen.

Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Destiny's Child bei der Grammy-Verleihung im Jahr 2001

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de