Patrick Romer und Gloria Glumac kuscheln beim Promi-Büßen!

Patrick Romer (28) und Gloria Glumac nähern sich an. Die beiden stellen sich bei Das große Promi-Büßen nicht nur ihren vergangenen Sünden, sondern auch kräftezehrenden Buß-Spielen. Während der ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidat mit seiner Runde der Schande für Entsetzen sorgte, ist es um Gloria bisher eher still. Nun erwecken die beiden aber Aufmerksamkeit bei den anderen Promis und den Fans – denn sie gehen auf Kuschelkurs!

Bereits in den vergangenen Folgen machten Patrick und Gloria deutlich, dass sie einander mögen. In der aktuellen Ausgabe gehen der Ex von Antonia Hemmer (23) und die ehemalige Prominent getrennt-Teilnehmerin deswegen wohl den nächsten Schritt: Sie kuscheln zusammen. Ihre Kontrahenten wissen nicht so ganz, was sie davon halten sollen. "Also manchmal weiß ich auch nicht, sind wir hier beim Promi-Büßen oder einem Datingformat. Sie sagt, sie sind gute Freunde", erklärt Danni Büchner (45) verwundert.

Die Fans haben überhaupt keine Lust auf Patrick und Glorias Turtelei. "Jetzt wird auch noch Promi-Büßen zu einem Bumsformat", beschwert sich beispielsweise ein User auf X. Andere überrascht es hingegen gar nicht, dass die beiden sich annähern: "Ich finde, die passen perfekt zusammen."

ProSieben/Nikola Milatovic Patrick Romer bei "Das große Promi-Büßen"

ProSieben/Nikola Milatovic Daniela Büchner bei "Das große Promi-Büßen"

ProSieben / Nikola Milatovic Gloria Glumac bei "Das große Promi-Büßen" 2023

Wie findet ihr die Annäherung zwischen Patrick und Gloria? Total süß! Ich bin skeptisch... Abstimmen Ergebnis anzeigen



