Selten: Prinz William und Kate halten öffentlich Händchen!

Was für ein süßer Moment! Seit 2011 sind Prinz William (41) und seine Frau Kate (41) miteinander verheiratet. Regelmäßig absolviert das Ehepaar gemeinsame öffentliche Auftritte. Liebevolle Zuneigungen sieht man zwischen den beiden jedoch nur äußerst selten. Grund dafür ist das Protokoll der britischen Monarchen, das öffentliche Gesten wie Küssen oder Umarmungen nicht vorsieht. Doch nun machen die beiden Royals eine Ausnahme: William und Kate zeigen sich Hand in Hand auf einer Veranstaltung!

Am Donnerstagabend besuchte das Paar die Royal Variety Performance in London. Nachdem beide aus dem Auto gestiegen waren, griff William nach der Hand seiner Frau. Händchenhaltend liefen die beiden an den wartenden Fotografen vorbei, während sie sich in Richtung Eingang bewegten. Kate schien die Geste von ihrem Mann sehr zu gefallen – die Prinzessin strahlte bis über beide Ohren. Auch William schien den Abend über sichtlich gut gelaunt zu sein.

Die beiden waren nicht die einzigen Royals, die die Veranstaltung besuchten. Auch Kronprinzessin Victoria (46) und ihr Ehemann Prinz Daniel (50) waren unter den Gästen. Die schwedischen Royals durften das Event gemeinsam mit William und Kate von der Loge der britischen Monarchen aus verfolgen.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William

Anzeige

Getty Images Prinz Daniel und Kornprinzessin Victoria von Schweden bei der Royal Variety Performance, 2023

Anzeige

Getty Images Prinz Daniel, Kronprinzessin Victoria, Prinz William und Prinzessin Kate, 2023

Anzeige

Würdet ihr euch wünschen, dass sich William und Kate öfters Hand in Hand zeigen? Ja, das würde ich total schön finden! Ne, das muss nicht sein. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de