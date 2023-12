So fühlt sich Manuela Wisbeck nach "Promi Big Brother"-Exit!

Eine weitere Bewohnerin musste ihre Koffer packen! Seit zwei Wochen harren die Stars im Promi Big Brother-Container aus. So langsam geht es auf die Zielgerade: Schon nächsten Montag wird der glückliche Sieger ausgerufen. Bis dahin müssen allerdings noch einige Bewohner das Haus verlassen. Am Donnerstag wurde als Fünfte Manuela Wisbeck (40) rausgewählt. Einen Tag danach verrät sie im exklusiven Promiflash-Interview nun, wie ihr Auszug war!

"Mir geht es wirklich sehr gut, muss ich sagen. Ich habe jetzt zwei Stunden geschlafen. Es fühlt sich an wie gar nicht, aber ich bin in guter Verfassung. Ich bin happy und freue mich auf all das, was kommt", betont die Schauspielerin gegenüber Promiflash wenige Stunden nach ihrem Promi-BB-Exit. Sie sei aber schon traurig über die Entscheidung und wäre gerne noch weitergekommen: "Klar ist man auch erleichtert, wenn man dann draußen ist. Aber eigentlich hätte ich gerne noch ein bisschen was da drin gemacht."

Manuela sei allerdings nicht besonders überrascht darüber gewesen, den Container verlassen zu müssen. Sie habe schon eine Vorahnung gehabt: "Ein paar Tage vorher habe ich geträumt, dass ich am Donnerstag rausfliege und es ist tatsächlich eingetroffen!" Da sie vorher noch nie nominiert worden sei, habe sie kein Feedback von außen gehabt. Das habe es schwierig gemacht, ihre Chancen einzuschätzen: "Am Ende hat es nicht gereicht. Es ist, wie es ist und ich freue mich, dass das alles so gekommen ist."

Anzeige

Sat.1 Manuela Wisbeck bei "Promi Big Brother" 2023

Anzeige

Sat.1 / Promi Big Brother "Promi Big Brother"-Kandidaten 2023

Anzeige

SAT.1 / Nadine Rupp Manuela Wisbeck, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de