Was geht da? Bill Kaulitz und Marc Eggers feiern zusammen

Bill Kaulitz (34) und Marc Eggers (37) heizen die Gerüchteküche weiter an! Seit dem Oktoberfest wird heiß über eine Romanze zwischen dem Tokio Hotel-Frontmann und dem YouTuber gemunkelt: Sie hatten öffentlich rumgeknutscht. Auch auf Heidi Klums (50) Halloweenparty sollen Zärtlichkeiten ausgetauscht worden sein – und der Sänger erklärte zudem, aktuell verknallt zu sein! In wen, hält er bisher geheim. Aber jetzt verbrachten Bill und Marc wieder Zeit zusammen.

Am vergangenen Donnerstag sahnten Bill und sein Bruder Tom (34) den Preis für die beste Unterhaltung bei der 1Live Krone ab. Auf dem Event immer ganz in der Nähe des Sängers: Marc! Wie Bild berichtet, wich er dem Preisträger nicht von der Seite. Immer wieder sollen sie die Köpfe zusammengesteckt und gekichert haben. Und das bis tief in die Nacht: Nach der Verleihung feierten sie gemeinsam weiter – bis Bill und Marc nachts zu zweit in einer Limousine davondüsten.

Doch nicht nur die Zeit mit Marc, sondern auch die Auszeichnung bedeutet Bill und seinem Bruder viel. Tom schwärmt im 1Live-Radio-Interview: "Dieser Preis ist unser Happy End für dieses Jahr. Es war wahnsinnig anstrengend, aber auch wunderschön. Wir haben sehr viele eigene Projekte umsetzen können." Von ihrer ersten eigenen Sendung "That's my Jam" und dem Coachjob bei The Voice über Auftritte mit Tokio Hotel und ihrem eigenen Podcast habe das Jahr sehr viel bereitgehalten.

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image / Action Press Marc Eggers im Oktober 2019 in Köln

Anzeige

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Sänger

Anzeige

Steinbrenner, Marco Bill und Tom Kaulitz mit ihrer 1Live Krone, November 2023

Anzeige

Wie findet ihr die Gerüchte um eine Romanze zwischen Bill und Marc? Die beiden sind sicher nur Freunde. Da geht eindeutig mehr! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de