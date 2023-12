"Bachelor in Paradise"-Amir sicher: Leyla passt nicht zu ihm

Hat sie sich damit ins Aus geschossen? Bei Bachelor in Paradise hatten Amir Hosseiny und Leyla Lahouar eigentlich von Anfang an Interesse aneinander gehabt. Als dann aber Colleen Schneider als Kandidatin dazukam, wollte der 27-Jährige auch sie kennenlernen. Nachdem Leyla dann noch was mit Kaan angefangen hatte, war es zu viel für Leyla und sie verließ freiwillig die Show. Promiflash verrät Amir jetzt, dass der Leyla-Zug für ihn eh abgefahren war.

"Leyla und ich hatten sicherlich eine besondere Verbindung, aber es gab auch viele Unstimmigkeiten und Meinungsverschiedenheiten, die auf Dauer nicht förderlich für eine gesunde Beziehung gewesen wären", betont der Hannoveraner im Promiflash-Interview. Eine Sache hat Amir offenbar ziemlich gestört: "Vor allem wenn ich jetzt sehe, dass sie auch immer beleidigt hat, geht gar nicht."

Und was sagt Amir zu dem Kuss zwischen Kaan und Leyla? "Es war natürlich enttäuschend zu erfahren, dass Leyla nach meinem Weggang jemand anderen geküsst hat. Jeder trifft jedoch seine eigenen Entscheidungen und ich respektiere das, auch wenn es für mich persönlich schwer nachzuvollziehen ist", betont der einstige Take Me Out-Kandidat und fügt hinzu, dass ihn das in seiner Colleen-Wahl nur noch mehr bestärkt habe.

"Bachelor in Paradise" ab Freitag, 3. November, wöchentlich auf RTL+ abrufbar.

Anzeige

Bachelor in Paradise, RTL+ Colleen und Amir, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

Anzeige

Bachelor in Paradise, RTL+ Leyla Lahouar und Amir Hosseiny bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Amir, “Bachelor in Paradise”-Kandidat 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de