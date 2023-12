Christian Wolf wird bald Papa: Wie geht es Romina damit?

Dunkle Wolken im Paradies? Christian Wolf und Romina Palm (24) machten erst kürzlich ihre Beziehung offiziell. Die beiden Turteltauben lassen keinen Zweifel daran, wie glücklich sie miteinander sind: Der Unternehmer stellte erst kürzlich klar, dass er jede freie Minute mit dem Model verbringe. Doch das junge Glück wird in naher Zukunft einige Hürden meistern müssen – der Fitness-Influencer erwartet zusammen mit seiner Ex Antonia Elena ein Kind! Christian verrät nun, wie Romina mit der Situation umgeht.

In seiner Instagram-Story geht der Fitnessliebhaber auf die speziellen Umstände ein: "Die Situation, dass ich bald Papa werde, ist natürlich nicht einfach. Gleichzeitig will [Romina] mich in meinem Wunsch unterstützen, das gutzumachen." Auch so findet er nur lobende Worte für die ehemalige Germany's next Topmodel-Finalistin: "Ich bin positiv überrascht, wie stark sie ist. In den letzten Monaten hatten wir viele Themen, die zu einer emotionalen Diskussion oder Streit führen hätten können. Und es ist kein einziges Mal passiert."

Christian geht ebenfalls auf die Frage ein, ob er bei der Geburt seines ersten Kindes dabei sein wird. "Auf jeden Fall", stellt er klar. Erst kürzlich erzählte er ebenfalls auf Instagram, dass er seinen Sohn zusammen mit seiner Ex großziehen wolle.

Instagram / rominapalm Romina Palm im September 2023

Instagram / christianwolf Christian Wolf, Fitness-Unternehmer

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena und Christian Wolf im September 2022

