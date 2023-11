So viel Zeit verbringen Christian Wolf und Romina gemeinsam!

Christian Wolf und Romina Palm (24) können im Moment wohl einfach nicht ohneeinander! Nachdem Fans mehrere Monate lang über eine Liebelei spekuliert hatten, machten der Unternehmer und die ehemalige Germany's next Topmodel-Finalistin ihre Beziehung öffentlich: Mitte November erklärten sie ihrer Social-Media-Community, dass sie ganz offiziell ein Paar sind. Und diese Glücksgefühle kosten die beiden im Moment wohl so richtig aus: Christian und Romina sind gerade nämlich ständig zusammen!

Auf Instagram verdeutlicht Christian jetzt, dass Romina und er zwar noch nicht zusammen wohnen, doch die beiden verbringen wohl jede freie Minute miteinander. "Also das, was wir machen, könnte man schon als Zusammenwohnen bezeichnen", betont der Geschäftsmann und erklärt die Situation genauer: "Wir verbringen zumindest sehr viel Zeit an verschiedenen Orten gemeinsam."

Dass die beiden total happy miteinander sind, machten sie auch schon des Öfteren deutlich. Romina berichtete beispielsweise, dass es in den vergangenen Wochen "einige sehr unschöne Momente" in ihrem Leben gegeben habe – doch ihr Christian habe ihr geholfen. "Zum Glück hatte ich jemanden an meiner Seite, der sie mir weggewischt und mir wieder ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat", schwärmte die Beauty.

Instagram / christianwolf Christian Wolf, Fitness-Influencer

Instagram / christianwolf Christian Wolf und Romina Palm

Instagram / rominapalm Romina Palm im September 2023

