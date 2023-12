Das hat Iris Klein mit Promi-BB-Besuch von Max Kruse zu tun!

Von ihr ist er wohl ganz schön genervt. Max Kruses (35) Frau Dilara bewohnt aktuell den Promi Big Brother-Container in Köln. Dort lebt die Influencerin mit weiteren Reality-Persönlichkeiten wie Matthias Mangiapane (40), Yeliz Koc (30) und den Ex-Ehepartnern Peter (56) und Iris Klein (56) auf engstem Raum. Und von letzterer scheint der Fußballer nicht besonders angetan zu sein: Max findet, Iris hat nur Blödsinn erzählt!

Eigentlich wollte sich der einstige Union-Spieler aus der ganzen Sache raushalten und seiner Partnerin die volle Aufmerksamkeit überlassen. Doch vor ein paar Tagen entschied er sich um und fuhr zur Unterstützung zum Drehort des Formates – Dilara durfte er zwar nicht sehen, doch er konnte für die Teilnehmer einkaufen und unterhielt sich mit den Moderatoren. Allerdings gab es noch einen weiteren Grund für seine Reise: "Der Ausschlag war eigentlich das Interview von [Iris]. Ey, die hat so eine Sülze gelabert und da habe ich gedacht: 'Komm, jetzt gehst du auch mal hin!'", erzählt Max in seinem YouTube-Video. Er wollte seine Chance nutzen, denn es könne ja nicht sein, dass nur "so was da herumsitzt".

Anfang November gab der Profifußballer bei "Die Kruses" zu, dass er auch Lust habe, an dem Format mit dem großen Bruder teilzunehmen. "Dilara lebt meinen Traum. Ich kann euch sagen, ich bin auf jeden Fall offen, irgendwann auch mal dabei zu sein nach meiner aktiven Karriere", erzählt er seinen Fans.

Instagram / dilara.kruse Dilara und Max Kruse, September 2023

Sat.1 Iris Klein bei "Promi Big Brother"

Instagram / dilaramardine Dilara und Max Kruse, Mai 2022

