Endlich: Mrs.Marlisa zeigt Gesicht von ihrem neuen Partner!

Das Versteckspiel hat endlich ein Ende! Mrs.Marlisa wurde durch ihre Teilnahme an Temptation Island einem breiteren Publikum bekannt. Damals stellte sie sich zusammen mit ihrem Partner Fabio De Pasquale dem Treuetest. Nach der Sendung gingen die beiden jedoch getrennte Wege. Nach einer gescheiterten Liebelei mit Nico Legat ging die TV-Bekanntheit dann eine neue Beziehung ein – hielt das Gesicht ihres Partners jedoch aus der Öffentlichkeit heraus. Zumindest bis jetzt: Nun zeigt Marlisa den neuen Mann an ihrer Seite!

Auf Instagram postet die Influencerin jetzt einen Clip mit einigen schönen Momenten, die sie mit ihrem Liebsten verbracht hat. Neben einigen Fotos von Events finden sich dort auch ganz private Aufnahmen beim Kuscheln auf dem heimischen Sofa oder beim Knutschen und Feiern. Dazu schreibt die B.Real-Darstellerin eine süße Liebeserklärung: "Und plötzlich tritt ein Mensch in dein Leben, der deine kleine graue Welt wieder bunt macht!"

Vor einigen Wochen wurde bereits wild spekuliert, wer der neue Mann an ihrer Seite sein könnte. Damals lehnte die Blondine es noch ab, ihren neuen Lover zu zeigen. "Wir sind ja noch in der Kennenlernphase und ich zeige ihn euch erst, wenn wir wirklich sagen: 'Okay, wir sind ein Paar'", erklärte sie. Mit dem Clip macht sie ihre neue Liebe nun aber endgültig offiziell.

