Sie teilte Bilder: Ist das etwa Mrs.Marlisas neuer Flirt?

Stellt Mrs.Marlisa hier etwa ihren Neuen vor? Nur wenige Tage ist es her, dass die Influencerin bekannt gab, einen neuen Mann kennenzulernen. Auf der Halloween-Party von ihrer Kollegin Denise Merten (33) zeigte sie sich auf dem roten Teppich schon mit einer unbekannten Begleitung. Dank der Kostüme waren die beiden aber inkognito und die Fans konnten keinen richtigen Blick auf ihn werfen. Doch Marlisa könnte ihren Flirt schon im Netz gepostet haben.

Im September feiert Marlisa ihren Geburtstag im Berliner Nobelclub The Pearl. In der Reihe von Fotos, die sie mit ihren Followern teilt, zeigt sie sich auch mit einem schwer tätowierten Mann an ihrer Seite. In ihrer aktuellen Instagram-Story wird sie von einem Fan gefragt, ob sie ihre neue Romanze auch mal zeigen wird. Die Blondine antwortet mit einem Foto, auf dem zwar nicht das Gesicht zu sehen ist, dafür aber der tätowierte Arm. Was sofort auffällt: Der Körperschmuck scheint genau der gleiche zu sein. Hat Marlisa ihren Lover also schon der Öffentlichkeit präsentiert?

Auf die Frage, wann sie die neue Beziehung denn offiziell machen will, hat Marlisa aber eine klare Antwort. "Wir sind ja noch in der Kennenlernphase und ich zeige ihn euch erst, wenn wir wirklich sagen: 'Okay, wir sind ein Paar'", stellt die Reality-Bekanntheit klar. Vor allem wolle sie aber warten, bis der Mann an ihrer Seite wirklich bereit sei.

Promiflash Mrs.Marlisa und ihr neuer Lover bei Denise Mertens Halloween-Party

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, "#CoupleChallenge"-Bekanntheit

Instagram / inked_zombieprincess Mrs. Marlisa mit ihrem neuen Lover, Oktober 2023

