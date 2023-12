"Frischer Wind": So gut tut Brad Pitt seine neue Beziehung

Brad Pitts (59) neue Liebe beflügelt ihn! Der Schauspieler durchlebt aktuell eine harte Zeit. Seit Wochen häufen sich die Schlagzeilen über den Hollywoodstar – denn alte Postings seines Sohnes Pax Thien Jolie-Pitt (20) rücken ihn in kein gutes Licht. Mitten im Mediengewitter steht ihm eine Frau wohl stets zur Seite: seine Partnerin Ines De Ramon! Und seine Liebste tut Brad richtig gut...

Das versichert nun ein Insider gegenüber OK!: "Ines war ein frischer Wind für Brad. Sie ist klug, bodenständig und hilfsbereit." Für den Ocean's Eleven-Star sei die Ex von Paul Wesley (41) ein Lichtblick, ergänzt die Quelle: "Es war ein verrücktes Jahr für Brad, aber Ines ist das einzig Gute, was ihm passiert ist. Sie in seinem Leben zu haben, hat es mit Sicherheit weniger stressig gemacht." Gemeinsam wollen die beiden offenbar schon die Feiertage verbringen.

Spätestens nach den aktuellsten Schlagzeilen schien es, als sei die Beziehung zwischen Brad und seinen Kindern zerrüttet. Daran will der Hottie aber offenbar arbeiten, wie es zuletzt aus seinem Umfeld hieß – und mit seinen Sprösslingen Mediationssitzungen besuchen.

MEGA Ines De Ramon, März 2023

Instagram / inesdrmn Ines De Ramon, Schmuckdesignerin

Getty Images Brad Pitt mit Pax, Shiloh und Maddox, Dezember 2014

