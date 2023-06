Das flüsterte Madonna bei den Grammys in Kim Petras Ohr!

So sieht berühmte Unterstützung aus! Die Sängerin Kim Petras (30) ist in den vergangenen Monaten karrieretechnisch ordentlich durchgestartet. Ihre Kollaboration mit Sam Smith (31) mit dem Namen "Unholy" entpuppte sich als Riesenerfolg und brachte den beiden Musikern sogar eine Grammy-Trophäe ein. Am Abend der Preisverleihung durften sie außerdem auf der Bühne performen. Kim verrät nun, dass ihr ausgerechnet Poplegende Madonna (64) zuvor etwas ins Ohr geflüstert hatte!

Im Gespräch mit People packt Kim darüber aus, wie nervös sie vor ihrem Auftritt bei den Grammys gewesen sei. Die Sängerin Madonna habe ihr dann aber die Aufregung nehmen können. Nachdem diese nämlich eine Rede auf die "Unholy"-Interpreten gehalten hatte, habe sie sich umgedreht und in Kims Ohr geflüstert: "Na los, hol's dir, Bitch!" Angeblich habe dies der 30-Jährigen das Gefühl gegeben, alles im Griff zu haben, da sie zu Madonna schon immer aufgesehen hätte.

Mit ihrem Grammy-Gewinn schrieb das Duo im Übrigen Musikgeschichte. Als erste Trans-Frau und nicht-binärer Künstler waren Kim und Sam in der Kategorie "Beste Pop-Duo/Gruppen-Performance" ausgezeichnet worden. Madonna bezeichnete es anschließend als Ehre, diesen historischen Moment miterlebt zu haben.

Getty Images Kim Petras und Sam Smith bei den Grammy Awards 2023

Getty Images Kim Petras auf der Bühne bei den Grammy Awards 2023

Getty Images Kim Petras und Sam Smith

