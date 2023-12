Irre Nacht: Paris Hilton feierte mit Prinz William und Harry

Diese Partynacht wird Paris Hilton (42) nie vergessen! Das It-Girl hat schon einige aufregende Partys hinter sich gebracht: An der Seite von Nicole Richie (42) oder Kim Kardashian (43) ging sie in jungen Jahren einem wilden Lebensstil nach. Heute besinnt sich die Hotelerbin, die inzwischen zwei Kinder mit ihrem Ehemann Carter Reum hat, eher auf ihre Familie. Jetzt erinnert sie sich aber an einen besonderen Abend zurück: Paris feierte einst mit Prinz William (41) und Prinz Harry (39)!

Das berichtet sie Andy Cohen (55) zusammen mit ihrer Mutter Kathy (64) bei ""Watch What Happens Live". Die Begegnung mit den royalen Brüdern habe "vor Jahren" stattgefunden: "Sie waren wirklich nett. Wir haben in London abgehangen. Es war im Park Lane Hilton. Die hatten da unten so eine Bar". Doch nicht nur Paris und der königliche Nachwuchs ließen es in jener Nacht zusammen krachen. "Wir hatten eine lustige Nacht. Es waren ich, Christina Aguilera (42), die Jungs und eine Gruppe von Leuten. Es war ein lustiger Abend", führt sie weiter aus.

Auch Kathy hat schon Bekanntschaft mit den britischen Royals gemacht: Sie traf auf der Met Gala einst Prinzessin Diana (✝36)! "Und ich habe König Charles (75) und Camilla (76) einige Male im Buckingham Palace getroffen", ergänzt die "Real Housewives of Beverly Hills"-Persönlichkeit stolz.

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im September 2022

Getty Images Christina Aguilera bei den Glaad Media Awards im März 2023

Getty Images Paris und Kathy Hilton im November 2023

