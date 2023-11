Paris Hilton fühlt sich mit ihren zwei Kindern "so komplett"

Paris Hilton (42) genießt ihr Familienglück in vollen Zügen! Anfang des Jahres sind die Hotelerbin und ihr Mann Carter Reum erstmals Eltern geworden. Ihr Sohn Phoenix Barron war per Leihmutter zur Welt gekommen. Vor wenigen Tagen sorgte die Kultblondine dann für eine große Überraschung: Sie hat still und heimlich noch ein Kind bekommen – ein kleines Mädchen namens London. Über ihr neustes Familienmitglied könnte Paris wohl nicht glücklicher sein!

"Ich bin einfach überglücklich, dass unsere kleine Prinzessin da ist!", schwärmt die 42-Jährige im Interview mit People und fügt hinzu: "Mein Leben fühlt sich so komplett an, weil ich erst meinen kleinen Jungen und jetzt mein kleines Mädchen habe." Paris freue sich total auf die kommende Weihnachtszeit mit ihren zwei Kids. Schon immer seien die Feiertage für sie nämlich etwas ganz Besonderes gewesen: "Jetzt, wo ich eine Familie habe, mit der ich sie teilen kann, sind sie noch viel schöner."

Für Paris' Familie waren die Baby-News auch eine ziemliche Überraschung. An Thanksgiving habe sie ihren Liebsten davon erzählt. "Alle dachten, ein Zauberer oder ein Künstler käme herein. Dann bin ich mit dem Baby im Arm und mit einer rosafarbenen Decke hereingekommen und alle saßen da und fragten: 'Was?'", verriet die DJane bei "Live with Kelly and Mark".

Getty Images Paris Hilton und Carther Reum im Februar 2023

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Sohn Phoenix Barron

Instagram / parishilton Outfit von Paris Hiltons Tochter

