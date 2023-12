Nach Bühnen-Aus: Peter Maffay will Zeit mit Tochter genießen

Er blickt zuversichtlich in die Zukunft! Im September hatte Peter Maffay (74) angekündigt, dass er im kommenden Jahr auf seine letzte Tournee gehen wird. Die Entscheidung hatte der "Über Sieben Brücken Musst Du Geh'n"-Interpret damit begründet, dass er zukünftig mehr Zeit für sich, seine Frau Hendrikje (36) und die Kinder haben möchte. Jetzt verrät Peter, wie sehr er sich vor allem auf die gemeinsamen Momente mit seiner Tochter Anouk freut!

Im Interview mit Gala macht der Musiker deutlich, dass er die kommende Zeit mit der Fünfjährigen vollkommen auskosten will. "Jede Minute mit so einem kleinen Menschen ist kostbar", findet der 74-Jährige. Peter freue sich auf noch mehr alltägliche Rituale mit seinem Sprössling. Schon jetzt sei es seine Aufgabe, wann immer er zu Hause ist, "Anouk zu versorgen, ihr Frühstück und ihr Pausenbrot zuzubereiten und sie in den Kindergarten zu bringen". Der Sänger verrät: "Diese Zeit genieße ich, weil wir beide uns dann ganz ungestört unterhalten können."

Ihrer Tochter zuliebe, wollen sich Peter und seine Hendrikje sogar erneut das Jawort geben. Die kleine Anouk wolle unbedingt einmal Blumenmädchen sein, weshalb das Paar eine zweite Hochzeit im Frühjahr plane. Das verrieten die Eheleute vor wenigen Wochen gegenüber Bild.

Action Press / Nicole Kubelka / Future Image Peter Maffay und seine Partnerin Hendrikje

Getty Images Peter Maffay im März 2022

Getty Images Hendrikje und Peter Maffay im Oktober 2021

