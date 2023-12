Ohne Ex Iris bei Promi BB: Peter Klein weint bittere Tränen

Peter Klein (56) lässt seinen Gefühlen freien Lauf! Der Mallorca-Auswanderer kämpft derzeit bei Promi Big Brother um den Sieg. Im TV-Container kam es zu Beginn zu einem kleinen Schock für den Maler – denn seine Ex Iris Klein (56), mit der er eine öffentliche Schlammschlacht ausgetragen hatte, war ebenfalls Kandidatin. Über die Zeit näherten sich die zwei aber an und legten ihren Streit beiseite. Nun ist Iris raus aus der Show ausgeschieden – und Peter weint seiner Ex hinterher!

Nachdem seine Noch-Ehefrau den Container verlassen hatte, wurde der angebliche Lover von Yvonne Woelke (42) ganz emotional: "Das Zusammentreffen mit Iris hier im Container war sehr intensiv. Auch wenn wir hier nicht die hundertprozentige Kommunikation gefunden haben, habe ich doch die Bereitschaft bei ihr gefühlt!" Weiter erklärt er: "Sie sagte zu mir 'Es wird alles gut'!" Dabei kommen ihm glatt die Tränen und ihm versagt die Stimme.

Iris geht es nach ihrem Exit soweit gut – im Promiflash-Interview schildert sie am Samstag aber auch: "Ich bin total ausgelaugt!" Dass sie die Show gegen ihren Ex nicht gewinnen konnte, ist für die Mutter von Daniela Katzenberger (37) in Ordnung, versichert sie.

SAT.1 Peter Klein bei "Promi Big Brother"

SAT.1 Iris und Peter Klein bei "Promi Big Brother"

Sat.1 Iris Klein bei "Promi Big Brother"

