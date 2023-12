Zu protzig? Fans finden Julian Claßen peinlich und abgehoben

Damit schoss er sich wohl ein Eigentor! Julian Claßen (30) ist ein bekannter deutscher YouTuber und Influencer. Im Netz lässt der Ex von Bibi Claßen (30) seine Follower regelmäßig an seinem Leben teilhaben. In letzter Zeit häuften sich allerdings Beiträge, die seinen luxuriösen Lebenswandel hervorheben – kürzlich teilte der Content Creator sogar eine Kreditkartenabrechnung! Doch was halten die Fans von der Offenlegung der Ausgaben?

Eine aktuelle Promiflash-Umfrage zeigt: Die Fans halten nichts von Julians Protzerei! Von 1.981 abgegeben Stimmen [Stand: 1. Dezember, 21:00 Uhr] sind ganze 1.644 und somit 83,0 Prozent der Meinung, dass das Verhalten des Influencers total überheblich ist! Für völlig angemessen halten Aktion lediglich 17 Prozent (337 Stimmen).

Auch unter dem Promiflash-Beitrag auf Instagram zeigt sich, dass Julians Verhalten nicht gut ankommt. "Als er noch mit Bibi war, war er um einiges sympathischer und bodenständiger", schreibt eine Userin. Eine andere Nutzerin steht aber hinter dem 30-Jährigen: "Ich gönne es ihm."

ActionPress Julian Claßen, Influencer

Instagram / julienco_ Julian Claßen im Juli 2023

Getty Images Julian und Bibi Claßen im Oktober 2023

