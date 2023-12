Darum sieht Cher im Alter von 77 Jahren so jugendlich aus!

Cher (77) singt in ihrem Hit "If I Could Turn Back Time" darüber, die Zeit zurückzudrehen – in Sachen Beauty macht sie das offenbar schon seit Jahren! Auch mit ihren inzwischen 77 Jahren zeigt sich die US-Amerikanerin ihren Fans immer wieder mit ihrem jugendlichen Lächeln – von Falten, grauen Haaren und Co. fehlt bei der Popikone jede Spur. Aber wie schafft es Cher, mit steigendem Alter immer noch so jung auszusehen?

Gegenüber Bunte gibt der Dermatologe Timm Golüke nun seine Einschätzung ab. Dass Chers Haut keinerlei Sonnenschäden oder Altersflecken aufweist, liege an ihrem Lebensstil. Dr. Miriam Rehbein ist sich zudem sicher: "Cher hat sehr früh mit Eingriffen und Treatments angefangen, aber eben nie zu viel auf einmal machen lassen." Und auch Dr. Caroline Kim vermutet, dass das Gesicht der Musikerin "mehrmals nachgestrafft" wurde.

Dass Cher so gegen die Alterung ihres Körpers ankämpft, ist aber auch kein Wunder – die "Believe"-Interpretin gab bereits zu, Angst vor dem Altern zu haben! "Ich hasse es", betonte die 77-Jährige gegenüber Today und fügte hinzu: "Ich würde alles dafür geben, wieder 70 zu sein."

Getty Images Cher, Sängerin

Getty Images Cher im März 2023

Getty Images Sängerin Cher

