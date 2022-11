Sexy mit 76: Cher strahlt im Lederkleid bei den CFDA-Awards

Cher zeigt mal wieder, was sie hat. Mit 76 Jahren scheint die Musikerin in der Blüte ihres Lebens zu stecken. Erst vor wenigen Tagen bestätigte die Sängerin, dass sie sogar wieder frisch verliebt ist – in den 40 Jahre jüngeren Musikproduzenten Alexander Edwards. Auf den Altersunterschied pfeift die "Believe"-Interpretin. Anstatt sich um ihre Hater den Kopf zu zerbrechen, zeigte sie sich nun selbstbewusst auf einem Event: Bei den CFDA-Awards posierte Cher im Lederkleid!

Am 7. November fanden in New York die "Council of Fashion Designers of America"-Awards statt. In diesem Rahmen erschien auch die 76-Jährige auf dem roten Teppich. Dabei strahlte die "Burlesque"-Darstellerin in einem engen Kleid aus Leder mit einem hohen Beinschlitz für die Fotografen. Dazu kombinierte sie eine schulterfreie Bikerjacke, mit der sie ihr Dekolleté in Szene setzte, und Netzstrümpfe. Die Robe war von der Marke Chrome Hearts – um deren Gründer Richard Stark einen Preis zu überreichen, war Cher bei der Verleihung.

Ihre Modelqualitäten konnte Cher sogar schon auf dem Laufsteg unter Beweis stellen. Im Rahmen der Paris Fashion Week lief sie in einem hautengen Latex-Einteiler bei einer Show von Balmain über den Catwalk. Dort lernte die Künstlerin außerdem ihren neuen Freund kennen.

ActionPress Cher und Alexander Edwards im November 2022

Getty Images Laurie Lynn Stark, Richard Stark und Cher bei den CFDA-Awards in New York City im November 2022

Getty Images Cher bei der Paris Fashion Week im September 2022

