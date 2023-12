Dilara ist raus: Diese Stars ziehen ins Promi-BB-Finale!

Nun geht es ans Eingemachte! Bereits am Vorabend sicherte sich ein Kandidat einen Platz im Promi Big Brother-Finale: Paulina Ljubas (26) wurde die Qual der Wahl als Containerchefin auferlegt, sich selbst oder einen anderen Teilnehmer direkt ins Finale zu schicken. Völlig selbstlos legte sie ihrem Mitstreiter Matthias Mangiapane (40) die Schärpe um. Doch wer wird mit der Reality-TV-Ikone gemeinsam im "Promi Big Brother"-Finale stehen? Nach dem Exit steht es nun fest.

Der große Bruder forderte die Teilnehmer dazu auf, jemanden zu nominieren, der nicht ins Finale kommen soll. Alle erhielten jeweils eine Stimme – und Paulina sogar eine mehr: Dilara Kruse und Peter Klein (56) entschieden sich für die Ex on the Beach-Bekanntheit. Auch wenn sie die meisten Nominierungen erhielt, lag es trotzdem in den Händen der Zuschauer, jemanden aus der Show zu voten. Die Stimmen ergaben: Dilara muss ihre Sachen packen.

Damit steht nun fest: Neben Matthias werden Peter, Yeliz Koc (30), Marco Strecker (21) und Paulina um das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro kämpfen. Doch wen seht ihr auf dem Siegerpodest? Stimmt unten in der Promiflash-Umfrage ab!

Sat. 1 Matthias Mangiapane bei "Promi Big Brother"

Sat.1 Die "Promi Big Brother"-Bewohner

Sat.1 Yeliz Koc bei "Promi Big Brother"

Wer soll "Promi Big Brother" 2023 gewinnen? Matthias. Marco. Yeliz. Paulina. Peter. Abstimmen Ergebnis anzeigen



