In Gefahr? Terroristen rufen zu Anschlag auf Prinz Harry auf

Prinz Harry (39) könnte in großer Gefahr schweben! Seit der Enkel von Queen Elizabeth II. (✝96) in seiner Autobiografie "Reserve" auch über seinen Einsatz als Soldat in Afghanistan ausgepackt hatte, befürchteten ehemalige Kameraden Racheaktionen. Der zweifache Vater schrieb in seinem Buch nämlich unter anderem, dass er als Co-Pilot eines Kampfhubschraubers in dem Emirat 25 Taliban getötet habe. Jetzt haben sich Terroristen Harry offenbar tatsächlich zum Ziel genommen.

Wie Focus jetzt unter Berufung auf einen Bericht des Bundeskriminalamtes berichtet, sei Harry in den Fokus extremistischer Islamisten geraten. Die Terroristen riefen offenbar weltweit dazu auf, ein Attentat auf den Mann von Herzogin Meghan (42) zu verüben. Laut dem BKA handle es sich dabei um einen "symbolischen Racheakt".

Nach Harrys Enthüllungen über die Kriegseinsätze in seinem Buch, äußerte sich der ehemalige Army-Oberst Richard Kemp gegenüber BBC zu den Worten des Royals. "Er schießt sich damit selbst in den Fuß. Es könnte diejenigen reizen, die doch noch Rache an ihm nehmen wollen", befürchtete der Ex-Soldat.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Oktober 2012

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Oktober 2023

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de