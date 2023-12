Iris Klein fand Promi BB viel härter als das Dschungelcamp!

Iris Klein (56) zieht in Sachen Realityshows Bilanz! Bis zu ihrem Rauswurf am Freitag hausierte die Mutter von Daniela Katzenberger (37) unter harten Bedingungen im Promi Big Brother-Container: Der große Bruder tischte seinen Bewohnern beispielsweise nur Haferflocken auf – und auch das Duschwasser blieb eiskalt. Kein Wunder also, dass das Format die Auswanderin an ihre Grenzen brachte. Iris emfand ihre Zeit bei Promi BB sogar um einiges härter als ihren Aufenthalt im Dschungelcamp!

"Das Härteste, das ich jemals gemacht habe, denn selbst das Dschungelcamp war bei Weitem nicht so schlimm", resümiert Iris im Promiflash-Interview und fügt hinzu: "Ich war wirklich ein bisschen enttäuscht vom großen Bruder, weil es ja keinen Luxusbereich gab, es gab auch keine Luxusartikel, nicht mal eigene Klamotten." Auch die Ernährung, das eiskalte Duschwasser und der Schlafentzug seien für die 56-Jährige superhart gewesen. Im Gegensatz dazu sei das Dschungelcamp "Luxus".

Iris hatte 2013 bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" teilgenommen. Damals hatte sie unter anderem gemeinsam mit Georgina Fleur (33), Fiona Erdmann (35) und Patrick Nuo (41) am Lagerfeuer gesessen und letztendlich den siebten Platz belegt. Joey Heindle (30) war in dieser Staffel zum Dschungelkönig gekrönt worden.

