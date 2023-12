"Ratte": Dominik schießt nach Promi-BB-Exit gegen Paulina!

Aus Dominik Stuckmann (31) und Paulina Ljubas (26) werden wohl keine Freunde mehr! Der ehemalige Bachelor kämpfte in den vergangenen zwei Wochen bei Promi Big Brother um den Sieg. Neben den harten Bedingungen im Container ging dem Freund von Anna Rossow (35) offenbar auch der eine oder andere Mitbewohner gehörig auf die Nerven. Nach seinem Exit rechnet Dominik im Promiflash-Interview mit Paulina ab!

Gegenüber Promiflash echauffiert sich der Influencer jetzt über das Verhalten der ehemaligen Köln 50667-Darstellerin im Container. "Von Paulina bin ich sehr überrascht. Ich habe von den Personen in meinem Umfeld gehört, dass sie ein ziemlich falsches Spiel gespielt hat an vielen Stellen. Sie hat Leute gegen mich aufgehetzt und auch manipuliert", betont Dominik. Unter anderem soll Paulina Marco mit Unwahrheiten dazu gebracht haben, ihn für den Exit zu nominieren. Deswegen holt der ehemalige Rosenkavalier jetzt aus: "Also für mich ist sie eine Ratte."

Eine andere Mitbewohnerin hat Dominik während seiner Zeit bei Promi BB hingegen so richtig lieb gewonnen – und zwar Yeliz Koc (30)! "Ich bin weiterhin Team Yeliz. Ich finde, sie ist eine supertolle Frau mit dem Herz am rechten Fleck. Deswegen gönne ich ihr den Sieg", schwärmt der Hottie.

©SAT.1/Willi Weber Paulina Ljubas bei "Promi Big Brother" 2023

Sat.1 Dominik Stuckmann bei "Promi Big Brother" 2023

Promi Big Brother, Sat.1 Yeliz Koc, Kandidatin bei "Promi Big Brother" 2023

