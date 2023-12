Sophia Thomalla macht mit Alex Zverev die Malediven unsicher

Double Trouble auf den Malediven! Wo Sophia Thomalla (34) und Alexander Zverev (26) sind, ist immer etwas los. Die Moderatorin und der Tennisprofi sind mittlerweile seit über zwei Jahren zusammen. Wegen ihrer vollen Terminkalender versuchen die Turteltauben, jeden freien Moment gemeinsam zu genießen. Immer wieder reisen sie dafür auf die Malediven. So auch jetzt: Sophia und Alex urlauben wieder am tropischen Ozean!

"Es ist Urlaubszeit! Zeit, sich zu entspannen, bevor ich 2024 neues Zeug rausbringe, um die Leute zu ärgern", schreibt Sophia zunächst zu einem heißen Schnappschuss auf Instagram, auf dem sie im Bikini aus den Meeresfluten steigt. Darauf folgen Videos, die Alex und sie beim Tauchen mit Haien oder beim Jetskifahren zeigen – und auch einige Pärchenbilder aus der traumhaften Kulisse dürfen nicht fehlen! Total vertraut posiert das Paar im Meer oder blickt am Strand strahlend in die Kamera. Dabei kuschelt sich die TV-Bekanntheit immer eng an ihren Schatz.

Entspannung hat das Power-Pärchen auch wirklich nötig. Sophia hat gerade erst zwei Staffeln von Are You The One? abgedreht. Ihr Partner blickt auf eine ungewöhnliche Saison im Tennis zurück, die von Verletzungen und Niederlagen geprägt war. "Es war das härteste Jahr meines Lebens, ich liebe Tennis mehr als alles andere im Leben. Ich spiele den Sport nicht für das Geld, nicht für den Ruhm oder irgendetwas anderes", erklärte er laut "Sportschau".

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im November 2023 auf den Malediven

Instagram / sophiathomalla Alex Zverev und Sophia Thomalla im Dezember 2023 auf den Malediven

Instagram / sophiathomalla Alex Zverev, Tennisspieler

