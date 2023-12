Warum wählte Paris Hilton eine Leihmutter für ihre Babys?

Dieser Schritt war kein leichter! Die TV-Bekanntheit Paris Hilton (42) wurde vor wenigen Wochen zum zweiten Mal Mama einer kleinen Tochter. Erst im Januar hatte sie die Geburt ihres Sohnes Phoenix Barron verkündet. Mit den beiden Kleinen fühlt sie sich seither überglücklich. Nun erzählt die Blondine davon, warum ihr die Entscheidung für eine Leihmutter besonders schwerfiel: Paris wollte Phoenix selbst austragen!

In der neusten Folge von "Paris in Love" gewährt die Beauty private Einblicke. "Die Leihmutterschaft war eine schwierige Entscheidung", gibt sie zu und erklärt: "Es wäre sehr schön gewesen, das Baby im Bauch wachsen zu sehen. Die Tritte zu spüren und all diese aufregenden Momente zu erleben. Aber mein Leben war einfach so öffentlich!" Um sich und das Kind zu schützen, trafen sie und ihr Ehemann Carter Reum eine Entscheidung. "Obwohl das Baby biologisch von mir und Carter ist, haben wir uns für eine Leihmutter entschieden, die es austrägt", offenbart Paris.

Bereits Anfang des Jahres äußerte sich Paris zu der Leihmutterschaft ihres Sohnes. "Ich möchte so gerne eine Familie haben, aber es geht um den körperlichen Aspekt", verriet die Hotelerbin und fügte hinzu: "Geburt und Tod sind die beiden Dinge, die mir mehr Angst machen als alles andere auf der Welt."

Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hiltons Sohn Phoenix

Anzeige

Instagram / C0AP860y_05 Paris Hilton mit ihrem Mann Carter Reum und ihrem Sohn Phoenix Barron

Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton, It-Girl

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de