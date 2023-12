Das halten die Fans von den "Promi Big Brother"-Finalisten!

Das Promi Big Brother-Finale steht vor der Tür! Nach zwei Wochen auf engstem Raum müssen sich die Container-Bewohner nun ein letztes Mal durch eine Challenge kämpfen – der Gewinner geht mit einem Preisgeld von 100.000 Euro nach Hause. Die kampfeslustigen Endrundenteilnehmer sind dieses Mal: Matthias Mangiapane (40), Peter Klein (56), Yeliz Koc (30), Marco Strecker (21) und Paulina Ljubas (26). Das halten die Fans von den Finalisten!

Im Großen und Ganzen sind die Zuschauer offenbar nicht besonders überzeugt. "Um Himmels willen ist die Truppe falsch", schreibt einer auf der Plattform X. Zudem heißt es auch: "Peter ist ja nur eigentlich nur solange im Haus, weil die Katzenbergers für ihn anrufen, um ihn von Yvonne fernzuhalten." Das Ende für Dilara Kruse sei für viele zudem "absolut gerechtfertigt." Dazu lautet ein Kommentar: "Sie ist falsch und eine Lügnerin. Außerdem hat sie, wie erwähnt, genug Kohle."

Paulina blieb am Vorabend als Container Chefin die Qual der Wahl. Die ehemalige Are You The One?-Teilnehmerin musste entscheiden, welcher Teilnehmer schon ins Finale geschickt werden darf. Sie entschied sich für das Reality-Sternchen Matthias.

Anzeige

SAT.1 Peter Klein, TV-Star

Anzeige

©SAT.1/Willi Weber Paulina Ljubas bei "Promi Big Brother" 2023

Anzeige

Sat. 1 Matthias Mangiapane bei "Promi Big Brother"

Anzeige

Was haltet ihr von den Äußerungen der Fans zum Finale? Ich sehe es ganz genauso! Ich bin zufrieden mit den Finalisten. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de