Etwa doch keine Krise? Lily Allen trägt ihren Ehering wieder

Will sie den Gerüchten damit ein Ende setzen? Seit Wochen reißen die Schlagzeilen um Lily Allen (38) und ihren Ehemann David Harbour (48) nicht ab: Nachdem die Sängerin ihrem Liebsten auf Social Media entfolgt war, wurde sie ohne ihren Ehering gesehen – angeblich soll es zwischen Lily und David kriseln. Und obwohl sich der Stranger Things-Star bereits zu den Spekulationen äußerte und die Trennungsgerüchte dementierte, reißen diese nicht ab. Nun trägt Lily aber auch ihren Ehering wieder!

Das zeigen die Bilder, die Mail Online vorliegen: Paparazzi lichteten die 38-Jährige ab, während sie in einem großen Mantel und Turnschuhen einen Spaziergang durch New York machte – der Fokus liegt allerdings auf ihrem Ringfinger, an dem nun wieder der große Klunker prangt. Möchte Lily damit etwa deutlich machen, dass zwischen ihr und David alles in bester Ordnung ist?

Erst vor wenigen Wochen machte David in einem Interview mit People klar, dass der Streik in Hollywood seine Ehe belastet, aber nicht zerstört habe: "Ich kann Ihnen sagen, dass meine Frau es mag, wenn ich arbeiten gehe, weil es für sie schön ist, ihr Leben zu haben, und für mich ist es schön, mein Leben zu haben." Er und Lily seien nach wie vor glücklich miteinander.

Getty Images David Harbour, Schauspieler, und Lily Allen, Sängerin

Getty Images Lily Allen im März 2023

Getty Images David Harbour, Schauspieler, und Lily Allen, Sängerin

