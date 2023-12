Große Gefühle: "Bauer sucht Frau"-Hans und Elke küssen sich!

Bei diesen beiden Singles funkt es ordentlich! In der diesjährigen Staffel der beliebten Kuppelshow Bauer sucht Frau sucht unter anderem auch Hans nach der großen Liebe: Der Pferdewirtschaftsmeister aus der Eifel hatte Elke zu sich auf seinen Hof eingeladen. Dass die beiden großes Interesse aneinander haben, wurde schnell klar. Jetzt geht das Duo auch auf Kuschelkurs: Hans und Elke küssen sich zum ersten Mal!

In der fünften "Bauer sucht Frau"-Folge erledigen die zwei einige Aufgaben auf der Weide – und mit ihrem Einsatz beeindruckt die 62-Jährige den staatlich geprüften Landwirt so richtig! Kurz darauf kommt es dann zu einem romantischen Moment: Hans und Elke knutschen vor dem Stall, was das Zeug hält. "Dann ist es halt zum ersten Kuss gekommen. Das war so unfassbar schön. Man war miteinander verschmolzen", schwärmt der Tierliebhaber.

Hans schwelgt nach dem intimen Moment schon in Gedanken an eine gemeinsame Zukunft mit seiner Elke. "Das kann schon ein Startschuss für eine Beziehung sein", strahlt der Pferdebesitzer und äußert seinen Wunsch: "Und dass es in diese Richtung geht, das wünsche ich mir sehr."

RTL "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer Hans

RTL / Stefan Gregorowius Der "Bauer sucht Frau"-Kandidat Hans mit seiner Hofdame Elke

RTL Hans und Elke, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2023

