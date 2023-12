Kurz vor Weihnachten: Kate Garraways Mann wieder in Klinik!

In ihren Alltag kehrt einfach keine Ruhe ein! In den vergangenen Monaten und Jahren machte Kate Garraway eine schwere Zeit durch. Nachdem ihr Mann Derek Draper zuletzt an Long-Covid erkrankt war und sogar im Koma gelegen hatte, war der Politikberater eigentlich schon wieder auf dem Weg der Besserung. Doch die Aufenthalte im Krankenhaus nehmen einfach nicht ab: Kate verrät nun, dass ihr Gatte erneut Untersuchungen über sich ergehen lassen muss!

Doch Supporter können aufatmen – offenbar geht es dem 56-Jährigen aber nicht schlechter. "Derek ist im Krankenhaus und wird behandelt. Es ist kein Notfall, es ist keine dramatische Rückkehr auf die Intensivstation, Gott sei Dank. Es ist etwas, das letztes Jahr begonnen hat und von dem wir hoffen, dass es sich bald bessert", erklärt seine Frau gegenüber OK!.

Seitdem Derek 2020 Covid hatte, kämpft er sich ins Leben zurück. Vor allem für seine Frau ist dieser Zustand aber belastend. "Ich würde gern sagen, dass seit Derek zu Hause ist, alles einfach ist, dass das Wunder, dass er zu Hause ist, die täglichen Herausforderungen in ein Kinderspiel verwandelt hätte. [...] Die Unvorhersehbarkeit seines täglichen Zustands bedeutet aber, dass wir wie in einer Achterbahn leben", plauderte die "Good Morning Britain"-Moderatorin gegenüber Good Housekeeping aus.

Anzeige

Instagram / kategarraway Derek Draper mit seinem Pfleger

Anzeige

Getty Images Kate Garraway (mitte) mit ihrem Ehemann Derek Draper und ihren Eltern

Anzeige

Getty Images Kate Garraway, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de