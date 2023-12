Lustige Collage: Ryan Reynold feiert Foto mit Travis Kelce!

Ryan Reynolds (47) beweist wieder einmal seinen Humor! Aktuell kursiert ein Schnappschuss von Taylor Swift (33) und Blake Lively (36) auf Social Media, der mit einem Detail für besonders viel Aufmerksamkeit sorgt. Auf diesem sind nämlich nicht nur die zwei Frauen, sondern auch ihre Partner Ryan und Travis Kelce (34) zu sehen. Dem Deadpool-Darsteller scheint das Foto so gut zu gefallen, dass er es in seiner Story repostet!

Ein Künstler erlaubte sich einen Spaß und macht aus einer gewöhnlichen Aufnahme der "Cruel Summer"-Interpretin und ihrer Freundin Blake eine lustige Collage. Auf den elegant posierenden Körpern der Damen sitzen nun die Köpfe ihrer bärtigen Partner. Dass das genau den Humor des Familienvaters zu treffen scheint, drücken auch seine Worte dazu in seiner Instagram-Story aus: "Ich habe das Gefühl, dass ich mich daran erinnern sollte."

Das bereits seit 2012 verheiratete Ehepaar bewies in der Vergangenheit schon oft, wie lustig es sein kann. So postete der Familienvater einst zum Geburtstag seiner Gattin kein gemeinsames Foto mit ihr, sondern ein Video, in dem er und Mariah Carey (54) zusammen singen. "Das Beste, was jemals am 25. August geschehen ist", kommentierte er seinen Instagram-Beitrag.

Anzeige

Instagram / taylorswift Originalbild von Taylor Swift und Blake Lively

Anzeige

Instagram / vancityreynolds Taylor Swift und Blake Lively mit Gesichtern von Travis Kelce und Ryan Reynolds

Anzeige

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Met-Gala 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de