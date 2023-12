Nächstes Baby? Rihanna will unbedingt eine kleine Tochter

Ist Rihannas (35) Familienplanung etwa noch nicht abgeschlossen? Die Sängerin und ihr Liebster A$AP Rocky (35) durften in den vergangenen Jahren bereits zwei Kids auf der Welt begrüßen: Nach ihrem ersten Sohnemann RZA bekam das Paar im August 2023 den kleinen Jungen namens Riot Rose. Zwar ist die "Umbrella"-Interpretin mit ihrer kleinen Rasselbande total happy – doch sie wünscht sich wohl noch ein weiteres Baby: Angeblich will Rihanna unbedingt noch eine Tochter!

Das behauptet jetzt jedenfalls ein Insider gegenüber Us Weekly. "Rihanna liebt ihre Jungs, aber sie würde trotzdem gerne eines Tages ein Mädchen haben", plaudert der Informant aus dem Nähkästchen. Laut des Promi-Experten habe die "Only Girl In The World"-Sängerin sowieso schon immer davon geträumt, eines Tages viele Kinder zu haben.

Wie glücklich Rihanna und A$AP als Eltern sind, ist schon lange kein Geheimnis mehr! Der Rapper schwärmte bereits im November von seinem Vaterglück und den zwei gemeinsamen Söhnen. "Ich denke, das ist unsere beste Schöpfung bisher", betonte er gegenüber Complex.

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und Rihanna mit ihrem Baby

Aissaoui Nacer / SplashNews.com Rihanna in Paris

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky im Oktober 2022

