Nachwuchs mit Rihanna ist A$AP Rockys beste Schöpfung bisher

Familienglück bei A$AP Rocky (35) ASAP Rocky und Rihanna (35)! Erst vor wenigen Monaten durften der Rapper und die Sängerin ihr zweites Kind, Sohn Riot Rose, auf der Welt willkommen heißen. Die ersten Babyfotos ließen nicht lange auf sich warten. Auch den erstgeborenen RZA nehmen die glücklichen Eltern gerne mit zu Events und zeigen ihn stolz. Jetzt schwärmt Rocky von dem gemeinsamen Nachwuchs mit Rihanna und lobt sich selbst!

Rihanna und Rocky sind beide als Creative Directors bei Puma tätig, wo sie jeweils ihre eigenen Linien betreuen. Beim Formel 1 Grand Prix in Las Vegas wurde das Paar gefragt, ob es plane, für ein Produkt zusammenzuarbeiten. Auf diese Frage fand Rocky eine süße Antwort: Er glaube, sie seien wirklich gut darin, zusammenzuarbeiten und Kinder zu machen. "Ich denke, das ist unsere beste Schöpfung bisher", schwärmt er gegenüber Complex. Nichts könne besser sein.

Dann fand Rocky lobende Worte für den Dritten, der an der Entstehung der vierköpfigen Familie des Rappers beteiligt gewesen sei: ein Geister-Designer namens Gott, der alles geformt habe. "Wir haben diese wunderschönen Engel, also ist das bereits die beste Zusammenarbeit", betonte der "Praise The Lord"-Interpret.

Splash News/ActionPress A$AP Rocky und schwangere Rihanna in New York City, 2023

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und Rihanna mit ihrem Baby

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna, 2022

