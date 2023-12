Normale "Big Brother"-Staffel: Jetzt ist Starttermin bekannt

Big Brother kehrt endlich zu seinem klassischen Format zurück. Nachdem in den vergangenen Jahren überwiegend deutsche Realitystars und bekannte TV-Gesichter in die Unterkunft des großen Bruders gezogen waren, sollen in 2024 wieder normale Leute von den Kameras beobachtet werden. Sie werden sich eine 100-tägige Auszeit nehmen und so dem Alltag entfliehen – ein Urlaub wird das Spektakel aber sicher nicht. Klingt spannend? Jetzt ist auch der Starttermin bekannt!

Auf Instagram machen Sat.1 und Big Brother die freudige Nachricht in einem gemeinsamen Post bekannt. "Joyn bringt die Mutter aller Reality-Formate zurück: 'Big Brother' kommt im Frühjahr 2024 auf Joyn", steht in großen Buchstaben auf dem veröffentlichten Beitrag. Dazu betont der Sender vor allem die gnadenlosen Bedingungen des Originalformats: "100 Tage, 24 Stunden Überwachung, ein Container und kein Kontakt zur Außenwelt."

Fans sind sich sicher, dass damit die 24/7-Live-Übertragung gemeint ist. Doch mit dieser Fülle an "Big Brother"-Content scheinen einige wohl etwas überfordert. "Aber bitte nicht mit 24/7 Livestream. Ich kann das nicht nochmal", schreibt eine Userin mit einem lachenden Emoji unter den Beitrag.

SAT.1 Die "Promi Big Brother"-Bewohner

Getty Images Sascha Sirtl, "Big Brother"-Gewinner 2005

Getty Images Jochen Schropp und Marlegen Lufen

