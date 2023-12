Schwangere Ashley Benson mit Brandon bei Basketballspiel!

Sie zeigen sich in der Öffentlichkeit! Ashley Benson (33) wurde vor allem durch ihre Rolle in der Serie Pretty Little Liars bekannt! Heute ist sie glücklich verliebt in ihren Partner Brandon Davis. Erst im letzten Monat heiratete das Paar heimlich, nachdem seit einigen Monaten bereits Schwangerschaftsgerüchte um die Beauty kursiert hatten. Jetzt zeigen sich die schwangere Ashley und Brandon verliebt bei einem Spiel der Lakers!

Schnappschüsse, die Us Weekly vorliegen, zeigen das Paar bei einem Basketballspiel. Dabei küssen sich die beiden Verliebten innig und Ashley trägt eine schwarze Lederjacke, die ihren Babybauch versteckt. Ihr Freund Brandon zeigt sich in einem knalligen Pullover und mit schwarzer Cap. Dazu teilt die Schauspielerin einen Snap von dem Spiel und dazu die Worte: "Lakers! Los!"

Schon vorher waren Fotos aufgetaucht, die Fans einen Blick auf Ashleys kleinen Babybauch gewährten. Die Beauty war gerade gemeinsam mit Brandon auf dem Weg zu einer Halloween-Party. Und unter dem schwarzen Ledermantel ließ sich eine kleine Rundung erkennen!

Instagram / Shannon Benson Eheringe von Ashley Benson und Brandon Davis

BACKGRID Brandon Davis und Ashley Benson in LA, 2023

Getty Images Ashley Benson, Schauspielerin

